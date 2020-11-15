دولي

في تسريب مسجل.. نتنياهو: نفتالي بنيت "كلب صغير"

في تسريب مسجل.. نتنياهو: نفتالي بنيت "كلب صغير"
نتنياهو وبينت
رام الله - دنيا الوطن
 وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية مسربة، رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بنيت بـ"الكلب الصغير".

وبث برنامج "مكور"، الذي يُعرض على القناة 13، تسجيلات لمكالمة هاتفية بين نتنياهو، وأحد أبرز مقربيه سابقا نير حيفتس، الذي  تحول لاحقا إلى "شاهد ملك"، في ملفات الفساد ضده.

وأعطى حيفتس، الذي كان الأكثر نفوذا في حاشية نتنياهو، محققي الشرطة، تسجيلات مكالماته الهاتفية مع نتنياهو.

وتعود المكالمة إلى شباط/ فبراير 2018، بعد أن انتقد بنيت، الذي كان وزيرا آنذاك في حكومة نتنياهو، حيث انتقده على نطاق واسع، في قضايا الفساد ضده، فاتصل حيفتس بنتنياهو بعد هذه الانتقادات.

وقال حيفتس لنتنياهو في المكالمة: "تبين أن بنيت عديم القيمة" فرد عليه نتنياهو "نعم. حسنا، إنه كلب صغير".

وقال حيفتس في المكالمة: "إنه غبي"، وهي عبارة أيدها نتنياهو.

 وقالت القناة 13، إنها ستبث التسجيلات الكاملة يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن هناك تسجيلات يتحدث بها نتنياهو وحيفتس عن وزراء سابقين في حكومة نتنياهو آنذاك، وهم أييليت شاكيد وموشيه كحلون، اضافة لخصمه السياسي يائير لابيد.

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