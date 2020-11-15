شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب الأراضي الفلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً في معظم المناطق ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى الفرصة مهياة لسقوط زخات خفيفة متفرق من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خط تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

كما حذرت من شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

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