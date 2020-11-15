جيش الاحتلال يقصف عدة أهداف تابعة للمقاومة في قطاع غزة

قصف غزة (أرشيفية)

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت طائرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة، في وسط وجنوب قطاع غزة.



واستهدفت الطائرات، أرضاً زراعية شرقي مدينة رفح بأربعة صواريخ، فيما قصفت المدفعية نقطة رصد تابعة للضبط الميداني، شرقي حي الزيتون، في مدينة غزة.



كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطتي رصد في بلدتي جباليا وبيت حانون، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.



من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن طائرات حربية وعمودية ودبابات تابعة للجيش، أغارت على بنية تحتية تحت أرضية ومواقع تابعة لحركة (حماس) في قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق الصواريخ خلال الليل من القطاع".



وأضاف: "يُجري الجيش تقييماً مستمراً للوضع وسيعمل بحزم وإصرار ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".