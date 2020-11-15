"كهرباء غزة" توضح أسباب انقطاع التيار في بعض مناطق القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، الأحد، إن سبب الانقطاعات المتفرقة للكهرباء، في مناطق مختلفة من القطاع، يعود لتعطل بعض الخطوط الرئيسية داخل الخط الأخضر وسوء الأحوال الجوية.



وأكدت الشركة، في بيان مقتضب على صفحتها عبر موقع (فيسبوك)، أن طواقمها الفنية تعمل حالياً لإصلاح العطل واستبدال بعض المكونات في الشبكة لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.