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  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: الصاروخ الآخر اطلق باتجاه السهل الساحلي الجنوبي

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من غزة أحدهما صوب أسدود دون تفعيل صفارات الإنذار

  • (يديعوت): قرار عدم تفعيل صفارات الإنذار أمر غير عادي ومثير للتساؤل

شؤون فلسطينية

شاهد: إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

شاهد: إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
دوت صفارات الإنذار، فجر الأحد، في غوش دان، وبلماحيم جنوب مدينة تل أبيب.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية: "إن القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ في سماء تل أبيب".

وذكر موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أن عدداً من المستوطنين أصيبوا بالهلع، في مدن: بني براك، وحولون، فيما أصيبت سيدة أثناء هروبها للملاجئ في مدينة أسدود.

وقال مصدر أمني لمراسل إذاعة جيش الاحتلال: "سنرد على إطلاق الصواريخ قريبا ومستعدين لأيام التصعيد في الجنوب".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، أحدها لم تطلق مقابله أي إنذار في منطقة مدينة أسدود، وصاروخ آخر تم تفعيل الإنذار بسببه في مدينة أسدود، أطلقت منظومة الدفاع الجوي صواريخ اعتراض على الأهداف وفقًا للسياسة".

يتبع ،،

 

 

 

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