عشراوي توجه رسالة شكر بعد تعافيها من فيروس (كورونا)



وأشارت عشراوي في رسالتها الى تأثير هذا الوبائي الكارثي والمدمر اجتماعياً واقتصادياً على العالم أجمع وانعكاسه على جميع مناحي الحياة، وشددت على انه في الوقت ذاته أظهر أيضًا أجمل التعابير الإنسانية المليئة بالحب والتضامن والتعاطف.



وأردفت: "يجب أن نخرج من معاناتنا والمنا الذي احدثه هذا الفايروس أكثر قوة والتزامنا تجاه إنسانيتنا المشتركة، فنحن بحاجة إلى الاعتراف بحقيقة أن دوافعنا الفردية للحرية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك الكرامة هي في الواقع قضية واحدة".



وأنهت عشراوي رسالتها بالتأكيد على إن عدالة قضية فلسطين ونضال شعبها من اجل الحرية والاستقلال لا ينفصل عن الضمير الإنساني العالمي الساعي إلى العدالة الاجتماعية والسياسية.





وقالت: "يحدوني الامل في أن نتمكن من المضي قدمًا في البناء على قيمنا ومصائرنا المشتركة لمناصرة الحرية لشعب فلسطين وإعادة تأسيس التعاون والتضامن والوحدة كطريق للمضي قدمًا للتغلب على التحديات التي لا تزال تثقل حاضرنا وتلقي بظلالها على مستقبلنا".

وتابعت: "أتمنى من اعماقي أن تتغلب البشرية جمعاء على التحديات المستقبلية التي تواجهها بدءًا من هذا الفيروس الخطير ومرورا بأهمية التعاون المشترك لهزيمة التحدي الاكبر والمتمثل في إعادة بناء رؤية جديدة وجريئة لعالم أجمل قائم على العدالة والتعددية وحقوق الإنسان والتعاطف والحكم الرشيد، وتجاوز الشعبوية والانفرادية والعنصرية التي اخذت تجتاح كوكبنا خلال الأربع سنوات الماضية".