"الصحة العالمية" تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات فيروس (كورونا) في العالم





يأتي ذلك بعد تسجيل 657 ألف إصابة جديدة بالفيروس، اليوم السبت، فيما بلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله أمس 13تشرين الثاني/ نوفمبر، 628136 حالة.



وبلغ عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في العالم، إلى 53164803.



وجاءت أكثر من 43% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285332 إصابة، بينما تم رصد 269225 في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ55551.



كما أعلنت المنظمة رصدها 9797 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا)، مقابل 9623 في بيانات أمس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1300576.



رام الله - دنيا الوطنسجلت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، على أساس يومي في العالم.