دولي

أُطلقت من إثيوبيا.. سقوط عدة صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة

أُطلقت من إثيوبيا.. سقوط عدة صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سقطت عدة صواريخ، مساء اليوم السبت، على العاصمة الإريترية، أسمرة، من داخل أراضي إثيوبيا.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن خمسة دبلوماسيين إقليميين، العاصمة أن أسمرة، تعرضت لقصف بـ3 صواريخ على الأقل في تصعيد حاد للنزاع المستمر منذ 11 يوما بين الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات المحلية في ولاية تيغراي شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.   

وأوضحت ثلاثة مصادر دبلوماسية، أن صاروخين من أصل الـ3 على الأقل أصابا مطار أسمرة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقتل مئات الأشخاص في اشتباكات مسلحة منذ إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة القوات المحلية جيدة التدريب في تيغراي، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية في المنطقة.

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