قوات الاحتلال تُغلق مدخل أريحا الجنوبي لليوم الثاني

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدخل مدينة أريحا الجنوبي، لليوم الثاني على التوالي، ودققت في أرقام مركبات المواطنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل أريحا الجنوبي، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في أرقام المركبات، ما تسبب بحدوث أزمة مرورية في المكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).