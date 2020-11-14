طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم السبت، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و280 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم السبت، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و280 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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