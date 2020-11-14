إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية





وكانت مباحث السياحة والآثار بالشرطة، أغلقت 11 كُشكاً ومقهى على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة، اليوم السبت ولمدة أسبوع؛ وذلك لمخالفتها إجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس (كورونا)، وعدم التزام الزبائن بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت المباحث العامة بالشرطة، بغزة، 98 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.وأوقفت المباحث العامة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 116 من أصحاب المحلات والمنشآت والبسطات المخالفة واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.