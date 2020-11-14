توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الشرطة بغزة، اليوم السبت، 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجوال خلال ساعات المساء بجميع المحافظات، خلال 24 ساعة الماضية.
كما أنهت وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 59 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.
أوقفت الشرطة بغزة، اليوم السبت، 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجوال خلال ساعات المساء بجميع المحافظات، خلال 24 ساعة الماضية.
كما أنهت وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 59 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.
وكانت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، أفادت أنها احتجزت 21 مركبة مُخالفة لقرار حظر التجوال المسائي، وحررت 70 مخالفة لمركبات أخرى لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.
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