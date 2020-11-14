الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، فقد تم زيارة ومتابعة 140 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 138 منها بشروط السلامة العامة.



ووجهت اللجان التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين.



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، فقد تم زيارة ومتابعة 140 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 138 منها بشروط السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية يومي الجمعة والسبت، بالمحافظة.