قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة



جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة الطوارئ العليا تم خلاله مناقشة الحالة الوبائية في محافظة قلقيلية في ظل ازدياد عدد الإصابات التي سجلت منذ بداية الشهر الجاري.



وشارك في الاجتماع قائد منطقة قلقيلية العميد غازي بشارات ومدراء الاجهزة الامنية، ورئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاشم المصري، وممثل حركة فتح اياد قواس وممثلو القوى الوطنية، وأعضاء لجنة الطوارئ في المحافظة.



وخلال افتتاحه الاجتماع أشار المحافظ الى أن منحنى الاصابات ارتفع منذ بداية هذا الشهر بعد أن تمت السيطرة عليه خلال الاشهر الماضية، لافتا الى أن الاعراس هي المسبب الرئيس للإصابات، داعيا المجتمع الى الوقوف بحزم أمام حفلات الاعراس التي أدت الى زيادة عدد المصابين، ودعا المؤسسة الامنية الى التشدد في الاجراءات فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بمنع الاعراس وكافة أشكال التجمعات.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الحالة الوبائية وتجهيزات مشفى الشهيد عمر القاسم في بلدة عزون( مشفى علاج كورونا في المحافظة).



وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على الحالة الوبائية، ومن ضمنها التشدد في منع الاعراس والتجمعات التي تساعد في تفشي الوباء.

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، أن الإغلاق خيار غير مفضل ولا توجد نية لفرضه، ولكن بديل ذلك هو الالتزام بكافة الإجراءات والارشادات والبروتوكولات الصحية، وعدم اقامة الحفلات والاختلاط، وعلينا الالتزام باجراءات الوقاية.