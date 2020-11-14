عاجل

  • ترمب: الأميركيون لن يسمحوا بسرقة الانتخابات من قبل شركة "دومينيون" المملوكة لليسار

  • الشرطة: وفاة شاب من سكان حي الدرج شرق مدينة غزة ونتحقق من أسباب الوفاة

شؤون فلسطينية

"الخارجية": أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا

"الخارجية": أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف جالياتنا حول العالم.

وبذلك ترتفع حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 298، وتسجيل إصابة جديدة لترتفع الإصابات إلى 6969، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية  لمواطنه سبعينية، لترتفع عدد الوفيات الى 87 حالة، فيما لم تسجل اي اصابة جديدة هذا اليوم لتبقى عدد الإصابات 4289.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن سمير عبد الرحيم موسى (60 عاماً).

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن سلمان أحمد رضوان العكه (68 عاماً) لترتفع عدد حالات الوفاة الى 101 حالة.

كما افادت سفارتنا لدى بولندا بتسجيل اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى سبع، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.

أخبار ذات صلة

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

&#34;الخارجية&#34;: أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا

"الخارجية": أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

العالول: زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) والجولان تؤكد أن إدارة ترمب شريكة للاحتلال

العالول: زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) والجولان تؤكد أن إدارة ترمب شريكة للاحتلال

منوعات

&#34;ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي&#34;.. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

"ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي".. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

&#34;الحرب بدأت&#34;.. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

"الحرب بدأت".. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)