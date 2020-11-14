"الخارجية": أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا





وبذلك ترتفع حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 298، وتسجيل إصابة جديدة لترتفع الإصابات إلى 6969، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لمواطنه سبعينية، لترتفع عدد الوفيات الى 87 حالة، فيما لم تسجل اي اصابة جديدة هذا اليوم لتبقى عدد الإصابات 4289.



وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن سمير عبد الرحيم موسى (60 عاماً).



وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن سلمان أحمد رضوان العكه (68 عاماً) لترتفع عدد حالات الوفاة الى 101 حالة.



كما افادت سفارتنا لدى بولندا بتسجيل اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى سبع، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف جالياتنا حول العالم.