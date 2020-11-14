الاحتلال يخطر بإخلاء مناطق سكانية بالأغوار لإجراء تدريبات عسكرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان مناطق عدة في الأغوار الشمالية، بإخلاء مساكنهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية بين المساكن.



وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة، أن الاحتلال أخطر بإخلاء العديد من العائلات في منطقتي البرج والميتة، لإجراء تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل.



ولفت دراغمة إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت العديد من العائلات في مناطق مختلفة من الأغوار بالإخلاء خلال الفترة الماضية، حيث تجري تدريبات واسعة في المنطقة.



ويتعمد الاحتلال إجراء تدريباته في محيط المناطق السكنية في الأغوار رغم المساحة الشاسعة غير المسكونة، ولا يخلو أسبوع من إعلان قوات الاحتلال عن موعد لتدريب قواتها في محيط خيام المواطنين، مما ينغص حياتهم ويعرضهم للخطر.



واستولت سلطات الاحتلال الشهر الماضي على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية تشكل في غالبيتها أراضي رعوية، لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء.



وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.



وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.



ووصف عام 2020 بأنه عام الذروة في تعزيز خطط البناء في المستوطنات وخاصة المنعزلة.