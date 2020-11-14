عاجل

  • ترمب: الأميركيون لن يسمحوا بسرقة الانتخابات من قبل شركة "دومينيون" المملوكة لليسار

  • الشرطة: وفاة شاب من سكان حي الدرج شرق مدينة غزة ونتحقق من أسباب الوفاة

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان، اليوم السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهات اندلعت إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة كفر قدوم، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين.

وأصيب فتى بقنبلة غاز في ظهره، فيما أصيب شاب آخر بعيار معدني في الرأس خلال المواجهات وتم نقلهما للمستشفى لتلقي
العلاج.

وانطلقت المسيرة بمشاركة واسعة من أهالي القرية، رددوا خلالها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

وشهدت القرية مؤخرا موجة تصعيد عنيفة من قبل الاحتلال تمثلت باقتحامات ليلية متكررة ونصب كمائن في منازل مهجورة بهدف قمع المسيرة الا أن المواطنين يصرون على استمرارها حتى تحقيق أهدافها.

وتتواصل للسنة العاشرة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.

وأغلق الاحتلال مدخل القرية الرئيسي لتوسيع مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، وربط بؤرها المُتناثرة على مساحة 4 آلاف دونم من مجمل مساحة أراضي القرية البالغة 23 ألف دونم.

وتكمن أهمية مدخل القرية المغلق في أنه الممر الذي يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين.

وكانت مدينة نابلس أقرب الى كفر قدوم من قلقيلية، حيث تبعد 13 كم قبل الإغلاق، والآن ازدادت مسافة الطريق لنابلس ووصلت لـ26كم، ما نتج عنه تكبد المواطنين متاعب السفر، عدا عن التكاليف المادية الباهظة التي تثقل كاهلهم".

وتنطلق كل جمعة وسبت مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة، وسط اندلاع مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات.

أخبار ذات صلة

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

&#34;الخارجية&#34;: أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا

"الخارجية": أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى لستة أشهر

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة

&#34;الخارجية&#34;: أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا

"الخارجية": أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في ألمانيا

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

العالول: زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) والجولان تؤكد أن إدارة ترمب شريكة للاحتلال

العالول: زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) والجولان تؤكد أن إدارة ترمب شريكة للاحتلال

منوعات

&#34;ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي&#34;.. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

"ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي".. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

&#34;الحرب بدأت&#34;.. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

"الحرب بدأت".. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)