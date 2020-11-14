سكان البلدة القديمة يتمكنوا من إزالة "حجر منقوش عليه شمعدان" وضعه المستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل وللمرة الرابعة على التوالي من إزالة حجر نقش عليه شمعدان تلمودي وضعه المستوطنون مؤخرا وسط مدينة الخليل.



وكان المستوطنون قد أعادوا بتاريخ 9/11/2020م، وضع حجر منقوش عليه الشمعدان التلمودي على "قنطرة" أحد المباني في سوق القزازين بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.



وثبت المستوطنون الحجر تحت حماية جيش الاحتلال على مدخل السوق في سياق عمليات التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في البلدة القديمة.



ويعتبر شعار الشمعدان والمعروف عبرياً مينوراه (بالعبرية: מְנוֹרָה) أحد رموز اليهودية وهو الشعار الرسمي لما تسمى بدولة إسرائيل، والموساد، وحركة بيتار، وحركة فرض السلطات، والعديد من المنظمات اليهودية، والمعابد، وهو من ضمن أدوات بناء الهيكل المزعوم كما يدعي الاحتلال.



وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.



كما يتعرض المواطنون في منطقة شارع الشهداء لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم وتحويلها لبؤر استيطانية.



ووفق اتفاقية "أوسلو" فإن أجزاء من الخليل ومن بينها البلدة القديمة وأحياء تل الرميدة والسلايمة وغيرها تقع تحت السيطرة

الإسرائيلية.



وأتاح ذلك للاحتلال فرض قيود صارمة ومشدّدة على تحرّكات المواطنين، وأقام 21 حاجزا عسكرياً دائما يخضع المواطنين حين عبورها إلى التفتيش المهين.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.



وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.



وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (360، 285، 234) انتهاكا على

التوالي.