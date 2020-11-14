فرنسا: مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بهجوم في مدينة شوليه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم في مدينة شوليه، وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم).
وأضافت الصحيفة أن الهجوم كان عملية طعن، أسفرت عن شخصين، فيما نقلت عن الشرطة الفرنسية: بأنه "لا دليل على أن حادثة شوليه عملية إرهابية".
أفادت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم في مدينة شوليه، وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم).
وأضافت الصحيفة أن الهجوم كان عملية طعن، أسفرت عن شخصين، فيما نقلت عن الشرطة الفرنسية: بأنه "لا دليل على أن حادثة شوليه عملية إرهابية".
يتبع..
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