دولي

بريطانيا: تسجيل انخفاض طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل انخفاض طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم انخفاضاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 26860 إصابة و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) إلى 1344356 حالة، في إشارة إلى انخفاض مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس، بعد أن سجلت البلاد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 27301.

كما وصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد، إلى 51766 متوفيا.

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