الشرطة: إغلاق 11 كُشكاً ومقهى على الشريط الساحلي غرب غزة لمدة أسبوع





وقالت المباحث في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا القرار يأتي لمخالفتها إجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس (كورونا)، وعدم التزام الزبائن بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد.



من جهة أخرى، أوقفت شرطة "الرمال" بمدينة غزة، الجمعة، موكبي، زفاف مخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات والتجمهر.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مباحث السياحة والآثار التابعة للشرطة، بغزة، قراراً بإغلاق 11 كُشكاً ومقهى على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة، اليوم السبت، ولمدة أسبوع.