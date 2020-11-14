عاجل

  • لبنان: تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

  • وزير الدفاع الأمريكي برسالة لقواته يقول إنه عازم على تسريع سحب الجنود من أفغانستان والشرق الأوسط

دولي

جيش الاحتلال يعلن اعتقال أحد الأشخاص تسلل من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتقال أحد الأشخاص تسلل من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إن الجيش اعتقل أحد الأشخاص، تسلل من لبنان لمنطقة "جبل دوف".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".

وكان موقع (حدشوت حموت)، قال إن الجيش الإسرائيلي، أطلق، ابلًا من القنابل المضيئة في منطقة المطلة، عند الحدود مع لبنان.

أخبار ذات صلة

خبراء يحددون التاريخ.. متى سيصبح لقاح (فايزر) جاهزا للاستخدام؟

خبراء يحددون التاريخ.. متى سيصبح لقاح (فايزر) جاهزا للاستخدام؟

إعلامي أمريكي يكشف توجهات ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن

إعلامي أمريكي يكشف توجهات ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن

أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ

أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ

ترامب: لقاح (كورونا) سيكون متاحاً لكل أمريكي بحلول أبريل

ترامب: لقاح (كورونا) سيكون متاحاً لكل أمريكي بحلول أبريل

الإصابات بجنوب إفريقيا تقترب من 747 ألف حالة

الإصابات بجنوب إفريقيا تقترب من 747 ألف حالة

خفر السواحل التركي ينقذ 29 مهاجراً في بحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 29 مهاجراً في بحر إيجة

روسيا: لأول مرة..تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا: لأول مرة..تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

شاهد: جو بايدن يستشهد بحديث نبوي شريف

شاهد: جو بايدن يستشهد بحديث نبوي شريف

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عشراوي: زيارة بومبيو لمستوطنة &#34;بساغوت&#34; والجولان امعان واستهتار بالقانون والعدالة

عشراوي: زيارة بومبيو لمستوطنة "بساغوت" والجولان امعان واستهتار بالقانون والعدالة

أسرى فلسطين: الاحتلال يشن حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى بهدم منازل عائلاتهم

أسرى فلسطين: الاحتلال يشن حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى بهدم منازل عائلاتهم

الخارجية: الاحتلال يصعد اجراءاته ضد المسجد الأقصى خلال فترة إدارة ترمب الانتقالية

الخارجية: الاحتلال يصعد اجراءاته ضد المسجد الأقصى خلال فترة إدارة ترمب الانتقالية

اشتية يشيد بأهمية المساعدات السويدية لفلسطين

اشتية يشيد بأهمية المساعدات السويدية لفلسطين

&#34;التعليم&#34; بغزة تنفي لـ &#34;دنيا الوطن&#34; الأنباء بشأن إغلاق المدارس بالقطاع

"التعليم" بغزة تنفي لـ "دنيا الوطن" الأنباء بشأن إغلاق المدارس بالقطاع

بينها المسألة الفلسطينية.. منصور: مجلس الأمن يناقش الأسبوع المقبل الحالة بالشرق الأوسط

بينها المسألة الفلسطينية.. منصور: مجلس الأمن يناقش الأسبوع المقبل الحالة بالشرق الأوسط

رضوان: نُحذر الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة قد تستهدف المقاومة

رضوان: نُحذر الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة قد تستهدف المقاومة

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

منوعات

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

عربي

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

&#34;الحرب بدأت&#34;.. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

"الحرب بدأت".. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة