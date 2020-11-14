جيش الاحتلال يعلن اعتقال أحد الأشخاص تسلل من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إن الجيش اعتقل أحد الأشخاص، تسلل من لبنان لمنطقة "جبل دوف".
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إن الجيش اعتقل أحد الأشخاص، تسلل من لبنان لمنطقة "جبل دوف".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".
وكان موقع (حدشوت حموت)، قال إن الجيش الإسرائيلي، أطلق، ابلًا من القنابل المضيئة في منطقة المطلة، عند الحدود مع لبنان.
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