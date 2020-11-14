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أحد المطاعم بغزة يعلن إغلاق أبوابه "حتى تعود الحياة لطبيعتها"

أحد المطاعم بغزة يعلن إغلاق أبوابه "حتى تعود الحياة لطبيعتها"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مطعم "لقمة" بمدينة غزة، اليوم السبت، إغلاق أبوابه بداية من يوم غدٍ الأحد، بسبب تزايد إصابات فيروس (كورونا) في القطاع.

وقال المطعم في بيان مقتضب عبر صفحته على (فيسبوك): إنه في ظل تزايد أعداد الإصابات، وحفاظًا على صحتكم، ونظراً للظروف الراهنة وقرار إغلاق المؤسسات الساعة الخامسة مساءً "قررنا إغلاق المطاعم حتى تعود الحياة لطبيعتها".




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