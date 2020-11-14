أحد المطاعم بغزة يعلن إغلاق أبوابه "حتى تعود الحياة لطبيعتها"





وقال المطعم في بيان مقتضب عبر صفحته على (فيسبوك): إنه في ظل تزايد أعداد الإصابات، وحفاظًا على صحتكم، ونظراً للظروف الراهنة وقرار إغلاق المؤسسات الساعة الخامسة مساءً "قررنا إغلاق المطاعم حتى تعود الحياة لطبيعتها".

















رام الله - دنيا الوطنأعلن مطعم "لقمة" بمدينة غزة، اليوم السبت، إغلاق أبوابه بداية من يوم غدٍ الأحد، بسبب تزايد إصابات فيروس (كورونا) في القطاع.