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"التعليم" بغزة تكشف حقيقة إغلاق مدرسة خاصة..وتوضح كيفية التعامل مع اكتشاف إصابة (كورونا) بالمدارس

"التعليم" بغزة تكشف حقيقة إغلاق مدرسة خاصة..وتوضح كيفية التعامل مع اكتشاف إصابة (كورونا) بالمدارس
إحدى المدارس الخاصة بغزة
خاص دنيا الوطن
نفت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم السبت، ما يتم تداوله من أنباء، بشأن إغلاق مدرسة "راهبات الوردية" جنوب غزة مدينة غزة، بعد اكتشاف إصابة طالب بفيروس (كورونا) المستجد.

وقال مدير مديرية تعليم غرب غزة، د.عبد القادر أبو علي، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إنه تم اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا) في المدرسة الأسبوع الماضي، وتم إغلاق الشعبة لمدة يومين.

وأضاف: كل يوم هناك اكتشاف لإصابات ومخالطين في المدارس، إن كان طلبة أو معلمين، ولا يتم إغلاق مدارس، لأن "الوباء منتشر ومتفشٍ في كل العالم".

وقال أبو علي: لم تُغلق المدرسة، والشعبة تم فتحها بعد 48 ساعة بعد التعقيم، وتم عمل مسحة للطلبة الذين خالطهم الطالب المصاب، ولله الحمد نتيجتهم سلبية، مشدداً على أن "ما يتم الحديث عنه بشأن إغلاق المدرسة إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة".

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) بأي مدرسة في القطاع، قال مدير مديرية تعليم غرب غزة: إنه وفقاً للبروتوكول فإن الطالب الذي تظهر عليه أعراض، تجرى له مسحة وهو في داخل بيته، ثم تأتي لنا أيقونة على موقع الإدارات التربوية، تفيد لنا بأنه الطالب مصاب، حيث يتم التواصل على أسرته، حتى لا يأتي الطالب على المدرسة.

وأضاف أبو علي: "بشكل احترازي ولأن الطالب قبل يوم واحد من اكتشاف إصابته، كان متواجداً في المدرسة ومخالطاً لزملائه، يتم تعقيم الشعبة وتغلق 48 ساعة".

وتابع: ويطلب من الشعبة ما عدا المخالطين والمصابين، الحضور إلى المدرسة مباشرة بعد التعقيم ، ويتم نقلهم لشعبة أخرى نظيفة.

يشار إلى أن مدرسة راهبات الوردية الخاصة، أصدرت بياناً اليوم السبت، أكدت فيه أنه "من حرص المدرسة على سلامة أبنائها وللاطمئنان على صحتهم ارتأت الإدارة بعمل مسحة لبعض المدرسات والمدرسين وطلاب الصف (السابع ج)، ولكن بعض المبغضين استغلوا هذا الموقف حيث تم نشر خبر وجود 25 إصابة في المدرسة" .

وأضاف: إننا كإدارة ننفي نفياً قاطعاً وتاماً هذا الخبر، حيث أن العينات تم أخذها الساعة 11:30 صباح اليوم ولم تظهر النتائج بعد.

وتابعت المدرسة عبر صفحتها على (فيسبوك): "نرجو منكم عدم تصديق وتداول كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى إدارة المدرسة".

وختمت البيان: "نرفع صلواتنا ودعائنا إلى الله القدير ليحمي أبنائنا وعائلاتهم من هذا الفايروس ومن وباء الإشاعات".

وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، نفت الأنباء التي تتحدث عن توصية وزارة الصحة، بإغلاق مداس قطاع غزة، بسبب فيروس (كورونا).

وقال المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي، رائد صالحية، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إنه لا صحة للأنباء بشأن التوصية بإغلاق المدارس، مشيراً إلى أن المدارس منتظمة، وهذه المعلومات تخرج من مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاستقاء من مصدر الخبر.

ودعا صالحية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأنباء، والاستقاء من المصادر الرسمية، التي تخرج من مواقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقلوا عن مصدر من التربية والتعليم دون ذكر اسمه، بأن هناك توصية من قبل وزارة الصحة، بإغلاق جميع مدارس القطاع، باستثناء "الثانوية العامة"، بسبب تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع.


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