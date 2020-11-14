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الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 141305. 

وأشارت الوزارة خلال الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء، أن عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء، وصل إلى 1704 وفيات، بعد تسجيل 86 وفاة جديدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتوزعت الإصابات على 2102 في محافظة العاصمة عمّان، و1133 في محافظة إربد، منها 33 في لواء الرمثا، و348 في محافظة الزرقاء، و237 في محافظة عجلون، و220 في محافظة الطفيلة، و174 في محافظة المفرق، و167 في محافظة البلقاء، و139 في محافظة جرش، وكذلك 129 في محافظة الكرك، و40 في محافظة معان، منها 24 في لواء البترا، و32 في محافظة العقبة، 29 في محافظة مأدبا.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت يوم الجمعة للعلاج في المستشفيات المعتمدة 233 حالة، فيما غادرت 150 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووفق الموجز، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 2113 حالة، منها 455 تحت العناية المركزة

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