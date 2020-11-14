خبراء يحددون التاريخ.. متى سيصبح لقاح (فايزر) جاهزا للاستخدام؟

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت شركتا (فايزر) و(بيونتك)، مؤخرا، بيانات إيجابية جدا بشأن اللقاح المرتقب ضد فيروس (كورونا) المستجد، فأكدتا أن التجارب السريرية أبانت عن نجاعة كبيرة في الوقاية من العدوى التي تسبب مرض "كوفيد 19".



وأثار هذا الإعلان، تساؤلات بشأن الموعد المحتمل لجاهزية هذا اللقاح، لاسيما أن البدء في تلقيح الناس سيكون إيذانا بعودة الحياة إلى طبيعتها، ولو بشكل تدريجي.



وبحسب ما نقلت (سي إن إن) عن مسؤولين وخبراء في الصحة، فإن اللقاح الذي أعلنت عنه "فايزر" وحظي بترحيب كبير، لن يكون جاهزا على الأرجح إلا في النصف الثاني من ديسمبر المقبل.



ويتطلب اللقاح الذي جرى تطويره في مدة قياسية إلى هذه المدة، لأنه ملزم بأن يحصل على موافقة واحدة من أبرز المؤسسات الصحية والعلمية في الولايات المتحدة.



ويقول الخبراء إن لقاح فايزر/بيونتيك لن ينال موفقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قبل النصف الثاني من ديسمبر، أي أن الأمر ما زال يستوجب عدة أسابيع.



ويقول لاري كوري، وهو أكاديمي في جامعة واشنطن وعضو بارز في التجارب السريرية للقاح فيروس (كورونا)، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستستغرق ما يقارب 10 أيام حتى تراجع بيانات التجارب السريرية بشأن اللقاخ.



وأضاف العالم الأميركي، أن الوكالة الأميركية المرموقة ستنظر أيضا في معايير إنتاج هذا اللقاح، حتى تتأكد من مطابقتها للمواصفات التصنيعية المطلوبة.



وأورد الباحث "لست متأكدا من المدة التي سيستغرقها هذا الأمر، لكن الأمر قد يتم في أسبوعين. وهذا معقول".



وتعهدت إدارة الغذاء والدواء بأن تستعين باللجنة الاستشارية المختصة في اللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة في الولايات المتحدة، وتعرف اختصارا بـ" VRBPAC".



وفي المنحى نفسه، يرجح الباحث العضو في هذه اللجنة، بول أوفيت، أن يصبح اللقاح المضاد لوباء (كورونا) جاهزا في ديسمبر المقبل.



وأشار الأكاديمي الأميركي إلى أن رأي هذه اللجنة الاستشارية قد يجري طلبه في وقت مبكر من ديسمبر المقبل.



لكن تحديد تاريخ لجاهزية اللقاح ليس أمرا سهلا، لأن عدة شركات بدأت في إنتاج اللقاح قبل أن يحصل على الموافقة، من أجل كسب الوقت، لاسيما أن هذه الموافقة بشأن الاستخدام تبدو أمرا شبه مضمون.



ويوم الاثنين، أوضحت شركات "فايزر"، أن ما أعلنت عنه، مؤخرا، يندرج ضمن البيانات الأولية فقط، ولكن هذه الأخيرة لا يمكن إرسالها إلى إدارة الدواء والغذاء لأجل الحصول على موافقة بشأن الاستخدام الطارئ.



وتطلب إدارة الدواء والغذاء الأميركية، من الشركات أن تنتظر أسبوعين كاملين عندما يتلقى نصف المتطوعين جرعة ثانية من اللقاح.



وبعد انتظار الأسبوعين، يصبح بوسع الشركة أن تقدم طلبا رسميا بشأن رخصة الاستخدام الطارئ.