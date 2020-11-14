اشتية يشيد بأهمية المساعدات السويدية لفلسطين









رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم السبت في مكتبه برام الله، القنصل السويدي العام جيسيكا اولسون، حيث بحث معها الإطار العام للدعم السويدي لفلسطين خلال الأعوام القادمة، بالإضافة الى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.وثمن اشتية الدعم السويدي المستمر لفلسطين على كافة المستويات والاصعدة، وأشاد بأهمية الدعم المقدم المتناغم مع الأولويات الحكومية وخطط التنمية في فلسطين، خاصة في ظل انحسار بعض المساعدات الدولية.وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الحقيقية ما بين السويد وفلسطين، لا سيما دعم برامج التمكين للشباب والنساء، ودعم المبادرات الحكومية للنهوض بهذه القطاعات.