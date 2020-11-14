شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: تشكيل لجنة خاصة لمتابعة البيوت المحجورة ضمن تشديد إجراءات (كورونا)

الداخلية بغزة: تشكيل لجنة خاصة لمتابعة البيوت المحجورة ضمن تشديد إجراءات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، أن قيادة الوزارة شكّلت لجنة خاصة لمتابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي، والتي تضم مخالطين ومصابين بفيروس (كورونا).

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي: "إن اللجنة المُشكّلة برئاسة قائد قوات الأمن الوطني، وتضم ممثلين عن جهازَي الشرطة، والشرطة العسكرية"، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.

وأضاف البزم أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تشديد الإجراءات لمتابعة الالتزام بالإجراءات المفروضة لمواجهة (كورونا)، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً.

وأوضح أن رئاسة اللجنة باشرت مهامها خلال الأيام الماضية، وعقدت اجتماعات مع مدراء الشرطة والأجهزة المختصة في المحافظات؛ لمتابعة مهامها في تأمين البيوت المحجورة.

ولفت البزم إلى أن مهام اللجنة تتركز في متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بسبب وجود عدد من المصابين والمخالطين من أصحابها؛ وذلك من أجل ضمان التزامهم بالحجر المنزلي وعدم خروجهم ومخالطتهم لغيرهم.

بدوره، قال رئيس اللجنة وقائد قوات الأمن الوطني العميد جهاد محيسن، إنه تم تخصيص ألفي عنصر على مستوى قطاع غزة لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وهم من المنتسبين الجدد المُعيّنين مؤخراً في قوى الأمن على بند التشغيل المؤقت.

وأضاف العميد محيسن في تصريح لـ "موقع الداخلية"، أن اللجنة تتابع تأمين 1450 منزلاً وبناية سكنية في جميع محافظات قطاع غزة.

وكشف محيسن عن توقيف 31 مواطناً مخالطاً خرقوا الحجر المنزلي الاحترازي في جميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مركز حجر خانيونس "أصداء"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا محيسن جميع المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي من المخالطين والمصابين، إلى الالتزام التام بهذا الإجراء حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع ولمواجهة تفشي الفيروس، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات يومياً.

أخبار ذات صلة

راصد جوي: تتأثر فلسطين بمنخفض جوي في وقت متأخر من الليلة

راصد جوي: تتأثر فلسطين بمنخفض جوي في وقت متأخر من الليلة

&#34;التعليم&#34; بغزة تنفي لـ &#34;دنيا الوطن&#34; الأنباء بشأن إغلاق المدارس بالقطاع

"التعليم" بغزة تنفي لـ "دنيا الوطن" الأنباء بشأن إغلاق المدارس بالقطاع

بينها المسألة الفلسطينية.. منصور: مجلس الأمن يناقش الأسبوع المقبل الحالة بالشرق الأوسط

بينها المسألة الفلسطينية.. منصور: مجلس الأمن يناقش الأسبوع المقبل الحالة بالشرق الأوسط

رضوان: نُحذر الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة قد تستهدف المقاومة

رضوان: نُحذر الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة قد تستهدف المقاومة

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

المجلس الوطني الفلسطيني: إعلان وثيقة الاستقلال أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني: إعلان وثيقة الاستقلال أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الجهاد الإسلامي: المقاومة حققت إنجازات كبيرة وقلبت الطاولة على رؤوس قادة الاحتلال

الجهاد الإسلامي: المقاومة حققت إنجازات كبيرة وقلبت الطاولة على رؤوس قادة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

المجلس الوطني الفلسطيني: إعلان وثيقة الاستقلال أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني: إعلان وثيقة الاستقلال أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية

شارع صلاح الدين مخطط لتهويد الاسم وتزوير التاريخ

شارع صلاح الدين مخطط لتهويد الاسم وتزوير التاريخ

المقاومة الوطنية: تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة

المقاومة الوطنية: تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة

الاقتصاد الوطني والإحصاء تنفذان مسحاً حول أثر (كوفيد- 19) على المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية

الاقتصاد الوطني والإحصاء تنفذان مسحاً حول أثر (كوفيد- 19) على المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير الفلسطينية ترفض الحلول المجتزأة التي تتجاوز حق العودة

أبو هولي: منظمة التحرير الفلسطينية ترفض الحلول المجتزأة التي تتجاوز حق العودة

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

منوعات

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

عربي

&#34;الحرب بدأت&#34;.. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

"الحرب بدأت".. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

هل توفي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة؟

هل توفي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة؟