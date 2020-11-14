راصد جوي: تتأثر فلسطين بمنخفض جوي في وقت متأخر من الليلة





رام الله - دنيا الوطنأكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن الأراضي الفلسطينية تتأثر بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، خلال وقت متأخر من هذه الليلة وفجر الأحد، لافتا غعلى أن الامطار ستهتطل على امتداد السواحل وتنتشر بشكل سريع لبقية المناطق.وقال العلامي في تصريح له نشر على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك): "هناك إحتمالية مرتفعة لأن تشهد السواحل وخاصة السواحل الوسطى وأجزاء من السهول الساحلية والمرتفعات الغربية لجبال الضفة هطولات غزيرة ورعدية للأمطار مع بداية عبور الجبهة (فجر الأحد) لذلك يخشى من تشكل السيول وإرتفاع منسوب المياه في تلك المناطق".وأضاف: "مُعظم محافظات الوطن ستشهد هطولات مُتفاوتة الغزارة من وقت للآخر ومن منطقة لأخرى مع إستمرار تأثير المنخفض خلال بقية يوم الأحد مع طقس بارد نسبياً".وأشار الراصد الجوي، إلى ان المنخفض يتميز بالشمولية ولكن بتفاوت كميات الأمطار المتوقعة، لافتا إلى أن النصيب الأكبر لأجزاء من السواحل والجبال الغربية من الضفة بفعل العامل التضاريسي، بمعنى كمية الأمطار غرب المحافظات ستكون أكبر من شرقها.وأوضح، أنه يتخلل المنخفض هبات نشطة من الرياح ، وتدني لمستوى الرؤية الأفقية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات.