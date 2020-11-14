"التعليم" بغزة تنفي لـ "دنيا الوطن" الأنباء بشأن إغلاق المدارس بالقطاع

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خاص دنيا الوطن

نفت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، الأنباء التي تتحدث عن توصية وزارة الصحة، بإغلاق مداس قطاع غزة، بسبب فيروس (كورونا).



وقال المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي، رائد صالحية، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إنه لا صحة للأنباء بشأن التوصية بإغلاق المدارس، مشيراً إلى أن المدارس منتظمة، وهذه المعلومات تخرج من مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاستقاء من مصدر الخبر.



ودعا صالحية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأنباء، والاستقاء من المصادر الرسمية، التي تخرج من مواقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.



وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقلوا عن مصدر من التربية والتعليم دون ذكر اسمه، بأن هناك توصية من قبل وزارة الصحة، بإغلاق جميع مدارس القطاع، باستثناء "الثانوية العامة"، بسبب تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع.