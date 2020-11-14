بينها المسألة الفلسطينية.. منصور: مجلس الأمن يناقش الأسبوع المقبل الحالة بالشرق الأوسط

قال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن مجلس الأمن، سيعقد جلسة الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، ومن بينها المسألة الفلسطينية".





وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن مجلس الأمن سيناقش مسائل عديدة، بينها مبادرة الرئيس محمود عباس، عقد مؤتمر دولي للسلام، والطلب من الأمين العام بدء اتصالاته ومشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن، بشأن ذلك، ابتداء من العام المقبل.





وأشار إلى انه سيتم التصويت في بعض اللجان التابعة للجمعية العامة الأسبوع المقبل، على عدد من القرارات الخاصة بفلسطين.

رام الله - دنيا الوطن