عربي

رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة العاهل السعودي لمنع امتلاك إيران سلاح نووي

رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة العاهل السعودي لمنع امتلاك إيران سلاح نووي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي 
المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية وبرلمانات العالم إلى العمل الجاد والتجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووى .

وأشاد بما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين أثناء افتتاحه أعمال مجلس الشورى السعودي والتي أكد فيها ، على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، داعيا العالم لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي أعد استراتيجية للتعامل مع إيران تتناول خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.

أخبار ذات صلة

&#34;الحرب بدأت&#34;.. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

"الحرب بدأت".. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

هل توفي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة؟

هل توفي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة؟

مصر.. حبس شابين لازدراء الإسلام وفتاة بتهمة ازدراء المسيحية

مصر.. حبس شابين لازدراء الإسلام وفتاة بتهمة ازدراء المسيحية

صحفي أمريكي يكشف ماذا سيفعل ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن

صحفي أمريكي يكشف ماذا سيفعل ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن

الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق القرآن الكريم

الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق القرآن الكريم

&#34;البوليساريو&#34; في الجزائر: الحرب اندلعت مع المغرب

"البوليساريو" في الجزائر: الحرب اندلعت مع المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

الاحتلال يُجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

المجلس الوطني الفلسطيني: إعلان وثيقة الاستقلال أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني: إعلان وثيقة الاستقلال أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية

شارع صلاح الدين مخطط لتهويد الاسم وتزوير التاريخ

شارع صلاح الدين مخطط لتهويد الاسم وتزوير التاريخ

المقاومة الوطنية: تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة

المقاومة الوطنية: تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة

الاقتصاد الوطني والإحصاء تنفذان مسحاً حول أثر (كوفيد- 19) على المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية

الاقتصاد الوطني والإحصاء تنفذان مسحاً حول أثر (كوفيد- 19) على المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير الفلسطينية ترفض الحلول المجتزأة التي تتجاوز حق العودة

أبو هولي: منظمة التحرير الفلسطينية ترفض الحلول المجتزأة التي تتجاوز حق العودة

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

منوعات

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

عربي

&#34;الحرب بدأت&#34;.. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

"الحرب بدأت".. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

هل توفي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة؟

هل توفي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة؟