ترامب: لقاح (كورونا) سيكون متاحاً لكل أمريكي بحلول أبريل
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة: "إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس (كورونا)، متاحاً لجميع السكان بالولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في نيسا/ أبريل المقبل".
وأضاف ترامب، في أول كلمة له من البيت الأبيض منذ إعلان فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات، وفق نتائج أولية غير نهائية "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس (كورونا)، في البلاد"، كما نقلت (وكالة الأناضول).
وأشاد بشركة (فايزر) الأمريكية، التي فاقت كل التوقعات، وأعلنت أن "لقاحها فعال بنسبة 90%".
وتابع ترامب قائلاً: إنه "سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح وستوزع في كل الولايات، باستثناء نيويورك لأن حاكمها لا يثق باللقاح، مشيراً إلى أن اللقاح، سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة (كورونا)، أولاً".
وأعرب عن أمله في عودة الأمريكيين إلى المدارس والأعمال، مشيرً إلى أن الإغلاق العام يكلف 50 مليار دولار، مؤكداً على فهمهم للمرض بشكل جيد، ولكن رفضوا الإغلاق العام في البلاد.
ونوّه إلى أن "إدارته خلقت أكثر من 13 مليون وظيفة، وكذلك خفض البطالة خلال أشهر".
وتعتبر الولايات المتحدة، أكثر البلدان تسجيلاً للوفيات في العالم، مع نحو 242 ألف حالة من أصل أكثر من 10 ملايين إصابة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة: "إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس (كورونا)، متاحاً لجميع السكان بالولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في نيسا/ أبريل المقبل".
وأضاف ترامب، في أول كلمة له من البيت الأبيض منذ إعلان فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات، وفق نتائج أولية غير نهائية "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس (كورونا)، في البلاد"، كما نقلت (وكالة الأناضول).
وأشاد بشركة (فايزر) الأمريكية، التي فاقت كل التوقعات، وأعلنت أن "لقاحها فعال بنسبة 90%".
وتابع ترامب قائلاً: إنه "سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح وستوزع في كل الولايات، باستثناء نيويورك لأن حاكمها لا يثق باللقاح، مشيراً إلى أن اللقاح، سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة (كورونا)، أولاً".
وأعرب عن أمله في عودة الأمريكيين إلى المدارس والأعمال، مشيرً إلى أن الإغلاق العام يكلف 50 مليار دولار، مؤكداً على فهمهم للمرض بشكل جيد، ولكن رفضوا الإغلاق العام في البلاد.
ونوّه إلى أن "إدارته خلقت أكثر من 13 مليون وظيفة، وكذلك خفض البطالة خلال أشهر".
وتعتبر الولايات المتحدة، أكثر البلدان تسجيلاً للوفيات في العالم، مع نحو 242 ألف حالة من أصل أكثر من 10 ملايين إصابة.
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