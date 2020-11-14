ترامب: لقاح (كورونا) سيكون متاحاً لكل أمريكي بحلول أبريل



وتابع ترامب قائلاً: إنه "سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح وستوزع في كل الولايات، باستثناء نيويورك لأن حاكمها لا يثق باللقاح، مشيراً إلى أن اللقاح، سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة (كورونا)، أولاً".



وأعرب عن أمله في عودة الأمريكيين إلى المدارس والأعمال، مشيرً إلى أن الإغلاق العام يكلف 50 مليار دولار، مؤكداً على فهمهم للمرض بشكل جيد، ولكن رفضوا الإغلاق العام في البلاد.



ونوّه إلى أن "إدارته خلقت أكثر من 13 مليون وظيفة، وكذلك خفض البطالة خلال أشهر".



وتعتبر الولايات المتحدة، أكثر البلدان تسجيلاً للوفيات في العالم، مع نحو 242 ألف حالة من أصل أكثر من 10 ملايين إصابة.

وأشاد بشركة (فايزر) الأمريكية، التي فاقت كل التوقعات، وأعلنت أن "لقاحها فعال بنسبة 90%".