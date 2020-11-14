الإصابات بجنوب إفريقيا تقترب من 747 ألف حالة



وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 746 ألفًا و945 إصابة، بعد تسجيل 2213 حالة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 692 ألفًا، و177 متعافٍ.



فيما تم تسجيل 77 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 20 ألفًا و153 حالة، وفق البيان الذي أشار إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس بلغ أكثر من 5 ملايين و86 ألف فحص.



وبهذه الأرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.



وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 53 مليونا و719 ألفًا، توفي منهم أكثر من مليون و308 آلاف، وتعافى ما يزيد على 37 مليونا و488 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.





رام الله - دنيا الوطنسجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 2213 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، رفعت الإجمالي لما يقرب من 747 ألف حالة.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، مساء الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه، كما نقلت (وكالة الأناضول).