شؤون فلسطينية

شارع صلاح الدين مخطط لتهويد الاسم وتزوير التاريخ

شارع صلاح الدين مخطط لتهويد الاسم وتزوير التاريخ
رام الله - دنيا الوطن
تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتحويل شارع صلاح الدين في مدينة القدس إلى شارع مخصص للمشاة فقط، دون إيجاد أي بديل للسكان.

وبحسب مختصون في الشأن المقدسي، فإن النوايا الحقيقية للاحتلال، تخفي من ورائها مشاريع استيطانية، ورسائل
سياسية.

ويرى مهند جبارة، المحامي المقدسي، بأن استهداف شارع صلاح الدين، يأتي ضمن مشروع كبير يهدف إلى تفريغ القدس من أهلها والحد من التكاثر الديموغرافي في المدينة المقدسة.

وأشار رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير، ناصر الهدمي إلى أن الاحتلال، قد عبر في أكثر من مناسبة عن نيته وخططه لتغيير ملامح مدينة القدس ومرافقها؛ لتصبح معبرة عن حضارته وثقافته الغربية بعيداً عن تاريخ وجذور مدينة القدس الإسلامية.

وأكد الكاتب والصحفي المقدسي، راسم عبيدات، أن استهداف حكومة الاحتلال وبلديته في القدس لشارع صلاح الدين، يحمل مغزى ومعنى سياسياً، يتمثل بطمس اسم صلاح الدين الأيوبي الذي كان سببا في تحرير مدينة القدس.

ويقول عبيدات: إن الاحتلال يريد أن يطلق على شارع صلاح الدين اسم شارع ترامب كمكافأة لتطرفه المتمثل بدعم دولة الاحتلال، ونقل سفارة الولايات المتحدة لمدينة القدس.

وللشارع المستهدف مكانة اقتصادية، فهو من أهم الطرق الحيوية التي تحوي على جنبتاها العشرات من المحال التجاري التي تحارب من قبل بلدية القدس من خلال فرض الضرائب الباهظة بحق أصحابها لإرغامهم على إغلاقها، وبالتالي بيعها للمستوطنين.

وكان شارع صلاح الدين، الشريان الحيوي التجاري في مدينة القدس، لكنه تحوّل إلى سوق شعبي، بسبب ابتزاز سلطات الضرائب الإسرائيلية، بفرض ضريبة تصل إلى 60% من مجمل مبيعات التاجر.

وكأحد أشكال التضييق على أهالي القدس القاطنين في هذا الشارع أو يملكون محال تجارية فيه، فانه وبموجب قرارات بلدية الاحتلال، ومن ورائها الحكومة الاحتلالية، يمنع تجديد البناء وإعادة تأهيل المحال هناك.

ويقع شارع صلاح الدين في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ويمتد قرابة 760 متراً ابتداء من التقائه مع شارع السلطان سليمان المحاذي للأسوار الشمالية للبلدة القديمة عند باب الساهرة، وينتهي بالتقائه مع طريق نابلس.

ويعود سبب تسمية هذا الشارع باسم صلاح الدين نسبة إلى القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، الذي سلكه أثناء توجهه لفتح مدينة القدس، وتحريرها من الصليبيين.

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