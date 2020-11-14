دولي

خفر السواحل التركي ينقذ 29 مهاجراً في بحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 29 مهاجراً في بحر إيجة
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الجمعة، 29 مهاجرا غير نظامي، كانوا على متن قارب مطاطي، تعطل محركه في بحر "إيجه" قبالة سواحل قضاء "أيوالق" بولاية بالكسير(غرب).

وبعد أن تعطّل محرّك القارب، طلب المهاجرون الذين كانوا في طريقهم لجزيرة "ميديللي" اليونانية، المساعدة من خفر السواحل التركي التي سارعت بدورها لإنقاذهم من الغرق، وإنزالهم على اليابسة، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وعقب انتهاء الإجراءات اللازمة بحق المهاجرين لدى قيادة خفر السواحل التركية، تم تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية.

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