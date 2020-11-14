المقاومة الوطنية: تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة الاحتلال الصهيونية من الإقدام على شن عدوان جديد على شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن تهديدات الاحتلال، التي تعودت عليها المقاومة الباسلة لن تخيفها، وستواصل الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني مهما بلغت التضحيات.



وشددت الكتائب في الذكرى السنوية الثامنة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، أن هذه المعركة شكلت محطة مفصلية في مسار شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، عبر تطوير استراتيجية العمل العسكري في استهداف قوات الاحتلال وقصف بلداته ومستوطناته، والدفاع عن أبناء شعبنا في وجه العدوان.



وأوضحت، أنه عقب انتهاء عدوان الاحتلال الذي سطرت فيه المقاومة وفي القلب منها كتائب المقاومة الوطنية أروع ملاحم البطولة والتضحية، ولقنته دروساً بليغة، وأوصلت له رسائل أن عدوانه لن يكون نزهة، وأن معايير الرد تغيرت، واستطاعت المقاومة تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال والرد على كل

خروقاته لاتفاق التهدئة، وتجلى ذلك عبر "الغرفة المشتركة" للأجنحة العسكرية المقاتلة التي أوجعت الاحتلال وأربكت حساباته.



وأضافت الكتائب: "إننا نواصل مراحل الإعداد والتجهيز وتطوير قدراتها القتالية، للجم عدوان الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا، ومجابهة كافة المؤامرات، التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية".