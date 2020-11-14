شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 10 وفيات بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 10 وفيات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 72 عاماً من زعترة ومواطنة 24 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم، مواطنة 66 من حزما بضواحي القدس، مواطنة 66 عاماً من الجزون بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 84 عاماً من بيت أمر بمحافظة الخليل، مواطنة 91 من نابلس ومواطن 82 من مخيم عين بيت الماء بمحافظة نابلس، مواطنة 89 عاما من برقين ومواطن 74 عاماً من تعنك بمحافظة جنين )، إصافة إلى وفاة مواطنة 67 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 129 حالة في الضفة الغربية (الخليل 47، جنين 20، نابلس 27، طولكرم 24، سلفيت 10، طوباس 1)، قطاع غزة 295.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (25)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (27)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (17)، طولكرم (19)، طوباس (4)، قطاع غزة (310)، ضواحي القدس (10).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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