الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه



وأكدت، أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس (كورونا) في فلسطين هي ثلاثة أضعاف الأرقام التي يتم الإعلان عنها.



وأضافت: "إن العدوى منتشرة وعالية في فلسطين، خاصة في محافظتي نابلس وسلفيت، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، واستمرار إقامة المناسبات، محذرة من أن فلسطين مقبلة على مرحلة ليست سهلة، حال استمر الوضع على ما هو عليه".



وبينت الكيلة، أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للمشاكل الموجودة، حيث يوجد سبعة مراكز علاجية في الوطن، يضاف إليها مستشفى الهلال شمال الضفة، والذي سيحول إلى مستشفى لعلاج مصابي (كورونا)، وهو مجهز بخمسين سريراً.



وحول تأخر وصول لقاح الانفلونزا الموسمية إلى فلسطين، بينت وزيرة الصحة، أن السبب يعود إلى طلب الشركة المصنعة بوقف استخدام اللقاح، بسبب مشاكل تصنيعية، بعد وصوله إلى مركز التوزيع الإقليمي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن اللقاح الذي طورته شركة (فايزر) ضد فيروس (كورونا) بانتظار موافقة منظمة الصحة العالمية عليه، ستحصل عليه فلسطين عبر مؤسسة (كوفاك) المهتمة بتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المحدود.وقالت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: "إن فلسطين عضو في هذه المؤسسة، ولها ممثل فيها، وسيتم الحصول على اللقاح حال توفره"، كما نقلت وكالة (وفا).