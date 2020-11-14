الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطينk محمود عباس، اليوم السبت، برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلالk من ملك المغرب محمد السادس.



وأعرب العاهل المغربي، في البرقية، عن اعتزازه بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، كما نقلت وكالة (وفا).



وأكد الملك محمد السادسk وقوف المغرب الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةk وعاصمتها القدس الشريف.



وتمنى للرئيس عباس موفور الصحة والعافية والهناء، ولشعبنا الفلسطينيk تحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار تحت قيادته الحكيمة.