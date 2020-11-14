شؤون فلسطينية

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مزارعون ونشطاء من سلفيت، مناشدة الى أصحاب الأراضي في خلة حسان، بأن يكونوا على قدر المسؤولية وعدم الخوف، والتوجه بجراراتهم لعمارة الأرض، وحمايتها من التهديد الاستيطاني.

وأكد المزارع أحمد عمر، أن العمل بالجرارات الزراعية متاح في أراضي خلة حسان، وليس ممنوعاً كما يشاع.

وأشار عمر الى أنه تمكن مع عائلته من الوصول الى أرضهم في خلة حسان وحرثها، موضحاً أن طواقم مما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال، حضرت الى المكان، لكنها لم تتمكن من منعهم من الزراعة والحراثة بعد الإصرار على البقاء وإبراز أوراق ملكية الأرض، مؤكداً على أن الاحتلال يركز على منع البناء في المنطقة، وإدخال الإسمنت والحجارة.

بدروه، أكد الناشط في الدفاع عن الأراضي، عبد الحكيم إبراهيم أن الحل لإبعاد تهديد المستوطنين ومحاولاتهم السيطرة على الخلة هو عودة الناس للاهتمام بأرضها، والتواجد بشكل دائم فيها.

وسبق أن نجح المواطنون في إفشال تسريب وتزوير 118 دونماً في خلة حسان.

ويلوم عدد من الناشطين والمهتمين بمقاومة الاستيطان والدفاع عن الأراضي، بشدة عدم تواجد أصحاب الأراضي بشكل دائم أو شبه دائم في أراضيهم والاعتناء بها أكثر، وهي الخطوة التي تردع محاولات المستوطنين.

وتتمتع خلة خسان بموقع استراتيجي مطل على الأغوار، التي يهددها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني.

ومنذ عام 1983 تعتبر نقطة ساخنة في مشهد محاولات التوسع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، وفي أكثر المحافظات ضرراً وتأثراً بالاستيطان، وهما سلفيت وقلقيلية.

وكان الاحتلال يخطط لإنشاء مدينة استيطانية على أراضي خلة حسان، وربط كتلة (معاليه شمرون) مع (الكناة، وبركان، وارئيل) وبالتالي فصل محافظة قلقيلية عن محافظة سلفيت، حيث في العام 2016 تم الإعلان رسمياً عن إنشاء المدينة الاستيطانية.

أخبار ذات صلة

فلسطين تسجل 10 وفيات بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 10 وفيات بفيروس (كورونا)

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

شاهد: كتائب القسام تبث رسالة قوية في ذكرى اغتيال القائد الجعبري

شاهد: كتائب القسام تبث رسالة قوية في ذكرى اغتيال القائد الجعبري

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

الشرطة بغزة تُوقف موكبَي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات

الشرطة بغزة تُوقف موكبَي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات

منوعات

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

عربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

مصر.. حبس شابين لازدراء الإسلام وفتاة بتهمة ازدراء المسيحية

مصر.. حبس شابين لازدراء الإسلام وفتاة بتهمة ازدراء المسيحية

الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق القرآن الكريم

الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق القرآن الكريم

&#34;البوليساريو&#34; في الجزائر: الحرب اندلعت مع المغرب

"البوليساريو" في الجزائر: الحرب اندلعت مع المغرب