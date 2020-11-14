شاهد: كتائب القسام تبث رسالة قوية في ذكرى اغتيال القائد الجعبري

رام الله - دنيا الوطنبثت كتائب (القسام) الجناح العسكري لحركة (حماس)، "رسالة قوية" في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري، نائب القائد العام لكتائب القسام.وشهد مقطع الفيديو العديد من العمليات التي نفذتها كتائب القسام، خلال معركة طلقت عليها "حجارة السجيل" ردًا على اغتيال قائدها أحمد الجعبري.وفي نهاية رسالة القسام، يظهر المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة" قائلًا: "إن هذه الجولة من المواجهة وعملية "حجارة السجيل" لن تكون الجولة الأخيرة، بل هي فاتحة الطريق نحو تحرير الأرض بإذن الله تعالى".