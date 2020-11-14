شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: "إن شعبنا الفلسطيني سيواصل مسيرته النضالية الكبيرة، وثورته الوطنية الديمقراطية المستمرة، وهو أكثر تصميماً على إنجاز حريته الناجزة واستقلاله الوطني، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأكدت الجبهة في الذكرى السنوية لإعلان وثيقة الاستقلال، بأن هذه الوثيقة التاريخية والمهمة كانت تتويجاً لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال معمدة بدماء الشهداء والجرحى وتضحيات آلاف الأسرى.

وأوضحت، أن إعلان الاستقلال، يعّد أهم وثيقة قانونية وسياسية أقرها المجلس الوطني الفلسطيني، وأعلنها الرمز الشهيد ياسر عرفات بمثابة دستور للفلسطينيين، لما احتواه الإعلان من إرث وتاريخ نضالي للشعب الفلسطيني، مستذكرةً كل القادة الوطنيين وعلى رأسهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات وكافة قادة الحركة الوطنية الذين أعلنوا الاستقلال وشقوا الطريق نحو الحرية، فمن خلال وثيقة الاستقلال، حيث تم تحديد طبيعة ومضمون الدولة الفلسطينية، لتكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تحترم حقوق الإنسان، ووضعت المرأة في مكانها المرموق الذي تستحقه، ليكافئها على ما قدمته للوطن من نضال وكفاح طويلٍ ومكرس.

وطالبت الجبهة في ذكرى "إعلان الاستقلال" إلى ضرورة التحضير الجيد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها المدخل الجدي والحقيقي لإنهاء حالة الانقسام، وحقاً قانونياً ودستورياً ووطنياً، لممارسة أبناء شعبنا حقهم بالحياة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وهذا الموقف ينطلق من الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرسوم رئاسي، وبفترات زمنية محددة، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وأن تجرى بالعاصمة القدس وقطاع غزة، والضفة الغربية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه شعبنا وقضيته الوطنية، موضحةً أن دول العالم أجمع وكافة محبي الحرية والديمقراطية أمام اختبار حقيقي وجدي ومطالبين بدعم توجهات الشعب الفلسطيني وقيادته في المنظمة الدولية بالتصويت للاعتراف بدولة فلسطين دولةً حرةً ومستقلة وذات سيادة وطنية، وأن تعبر عن رفضها للسياسات والمواقف الأمريكية المتواطئة والمنسجمة كلياً مع مواقف وعدائية الاحتلال وبخاصة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية للعاصمة المحتلة.

وأكدت على أهمية تفعيل وتطوير أشكال وأساليب النضال الشعبي والجماهيري وأهمية توحيد الجهود والمرجعيات لقيادة العمل الشعبي وبلورة أشكال وأساليب نضالية، داعيةً القوى والفعاليات والمتضامنين الدوليين ومؤسسات حقوق الإنسان ومحبي العدل والسلام في العالم لأوسع مشاركة في الفعاليات المناوئة للاحتلال وسياساته وإجراءاته العنصرية وتوسيع دائرة الفعل والاشتباك الشعبي المقاوم للاحتلال والاستيطان الاستعماري في كافة محافظات الوطن.

وشددت الجبهة في ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال على ضرورة إعادة الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وتفعيل مؤسساتها ودوائرها بما يعزز من مكانتها السياسية والقانونية والتمهيد لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني كخطوة عملية لإعادة تفعيل وتطوير دور هيئات ومؤسسات المنظمة.

أخبار ذات صلة

فلسطين تسجل 10 وفيات بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 10 وفيات بفيروس (كورونا)

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان

شاهد: كتائب القسام تبث رسالة قوية في ذكرى اغتيال القائد الجعبري

شاهد: كتائب القسام تبث رسالة قوية في ذكرى اغتيال القائد الجعبري

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الكيلة: ستحصل فلسطين على لقاح (فايزر) حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملك المغرب

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان

دعوات للمواطنين لعمارة أراضيهم المهددة بالاستيطان في خلة حسان

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

جبهة النضال الشعبي تُصدر بيانها بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

الشرطة بغزة تُوقف موكبَي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات

الشرطة بغزة تُوقف موكبَي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات

منوعات

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

عربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

مصر.. حبس شابين لازدراء الإسلام وفتاة بتهمة ازدراء المسيحية

مصر.. حبس شابين لازدراء الإسلام وفتاة بتهمة ازدراء المسيحية

الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق القرآن الكريم

الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق القرآن الكريم

&#34;البوليساريو&#34; في الجزائر: الحرب اندلعت مع المغرب

"البوليساريو" في الجزائر: الحرب اندلعت مع المغرب