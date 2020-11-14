دولي

روسيا: لأول مرة..تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا: لأول مرة..تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي: "إنه تم رصد 22702 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 21983 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.2% من المرضى الجدد، حيث تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو 6427 إصابة، وسان بطرسبورغ 1852 إصابة"، كما نقلت (روسيا الوم).

وتخطى بذلك عدد الإصابات المؤكدة بـ(كورونا)، والتي سجلت في موسكو منذ بداية الجائحة عتبة النصف مليون وبلغ 503943 إصابة بما في ذلك 7712 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 391 حالة وفاة، مقابل 411 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و903253 إصابة مؤكدة منها 32834 حالة وفاة و444890 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ3685 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 18626 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و425529 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 67.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (601 ألف منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 452 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي (كورونا)، بوتائر غير مسبوقة في روسيا مع بداية فصل الصيف، تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء حتى نهاية العام الجاري.

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