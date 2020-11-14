هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال ترفض تسليم جثمان الشهيد الأسير كمال أبو وعر.



وكان الأسير أبو وعر، قد استشهد الثلاثاء الماضي، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.