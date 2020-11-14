الشرطة بغزة تُوقف موكبَي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت شرطة الرمال بمدينة غزة، الجمعة، موكبي زفاف مخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات والتجمهر.



وقال المقدم محمد الشرافي، مدير مركز شرطة الرمال، إنه خلال الجهود اليومية المكثفة في متابعة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، تم ضبط موكبي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمهر.



وأضاف الشرافي" أنه تم إنهاء التجمعات وإلزام أصحاب الزفاف بالاقتصار على عدد محدود جداً من المواطنين، بما لا يتجاوز مركبتين اثنتين.



وأشار إلى أنه تم توقيف 14 شخصاً من فِرق إحياء الحفلات (الفدعوس) المصاحبة لحفلي الزفاف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة وفق الأصول، فيما تمت مصادرة الآلات والمعدات بحوزتهم.



وأكد الشرافي، على ضرورة التزام جميع المواطنين بمنع التجمعات، بما لا يتجاوز 15 شخصاً، لاسيما الأفراح وبيوت العزاء، وذلك وفق تعليمات قيادة وزارة الداخلية؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، ولمواجهة انتشار فيروس (كورونا).