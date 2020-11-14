شاهد: جو بايدن يستشهد بحديث نبوي شريف





رام الله - دنيا الوطننشر فيديو، على موقع (يوتيوب)، يظهر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وهو يستشهد في حديثه لجموع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالحديث النبوي الشريف، حيث قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".وقد اظهرت نتائج الانتخابات الامريكية مؤخراً، فوز بايدن بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل الجمهوري دونالد ترامب على 232 صوتاً.وكان جو بايدن، قد وعد خلال حملته الانتخابية، بجملة من الإصلاحات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث وعد بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعادة المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.