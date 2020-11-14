اعتقال شاب من قلقيلية وإصابة شابين خلال مواجهات في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية مواطناً من بلدة عزون شرق قلقيلية، كما شهدت أحياء في القدس اقتحامات، تخللها مواجهات مع الاحتلال.



ففي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب رائد محمد ديوني، أثناء مروره على طريق عزون.



كما شهد مدخل مخيم الفوار قرب الخليل، إغلاقاً كاملاً، حيث منعت قوات الاحتلال السكان من الدخول أو الخروج من المخيم.



وفي القدس، شهدت مناطق عدة مواجهات ليلية، تركزت في حيي الطور والعيسوية، أدت إلى إصابة شابين بالرصاص.



وألقى الشبان الزجاجات الحارقة والألعاب النارية رداً على جنود الاحتلال، وعلى كاميرات المراقبة الإسرائيلية في شوارع الطور.



كذلك أطلق الشبان، مفرقعات نارية، صوب بؤرة استيطانية مقامة بمنطقة الخلوة في بلدة الطور.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.



وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلاً، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزاً، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (360، 285، 234) انتهاكاً على

التوالي.