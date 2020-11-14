راصد جوي يتحدث عن شكل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين خلال ساعات

خاص دنيا الوطنقال الراصد الجوي، عمر نصار، إن المُنخفض الجوي الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية خلال ساعات، سيكون مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، ويؤثر على فلسطين، وسيستمر اعتبارًا من منتصف ليلة (السبت/ الأحد) وحتى مساء الاثنين.وأضاف نصار لـ"دنيا الوطن"، أن نهار اليوم السبت، ستكون الأجواء مستقرة وهادئة ولا أمطار متوقعة، متابعًا: "بالاتجاه نحو ساعات الليل، وخاصة المتأخرة يبدأ هطول زخات الأمطار على امتداد السواحل الفلسطينية، ومع فجر وصباح الأحد تمتد الأمطار لتشمل مختلف المناطق، تكون غزيرة على فترات، ومصحوبة بالعواصف الرعدية "خاصة فوق المناطق الساحلية والقريبة منها".وأكد أنه سيستمر هطول الأمطار فوق مختلف المناطق نهار الأحد على أن تضعف غزارتها مع ساعات المساء والليل وسط أجواء باردة.وأشار الراصد نصار إلى أن يوم الاثنين، ستكون الأجواء باردة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات الأمطار كبقايا المنخفض الجوي، خاصة خلال النصف الأول من النهار، وينحسر تأثيره مع ساعات المساء والليل.كما حذر من خطر تشكل السيول والفيضانات، خاصة في المناطق الساحلية وشمال غرب الضفة الغربية.