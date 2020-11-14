شؤون فلسطينية

ماذا قالت الجهاد الإسلامي في ذكرى استشهاد الجعبري؟

ماذا قالت الجهاد الإسلامي في ذكرى استشهاد الجعبري؟
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة الجهاد الإسلامي، على الذكرى الثامنة لاستشهاد أحمد الجعبري، القائد في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس).

وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريح له نشر صباح اليوم السبت، على موقع الحركة الإلكتروني: "في مثل هذا اليوم قبل ثمانية أعوام، ارتقى القائد الكبير أحمد الجعبري، شهيداً إلى الله".

وأضاف: "لقد كان للقائد أبي محمد، دوره الكبير في تعزيز مشروع الجهاد على هذه الأرض المباركة، وساهم مساهمة كبيرة في الإفراج عن مئات الأسرى الأبطال في الصفقة الشهيرة التي أدخلت البهجة إلى كل بيت في فلسطين، وأكدت أن هذا الشعب لا ينسى أبطاله ورموز عزه".

وأشار عزام إلى أن الشهيد الجعبري، كان من أبرز الساعين لوحدة الشعب الفلسطيني وتماسك جبهة الداخلية، وكان في كل المناسبات حريصاً على مصلحة هذا الشعب ومتمسكاً بحقوقه.

وقال عضو المكتب السياسي للجهاد: "رحم الله القائد الكبير أبا محمد، ونسأل الله، أن يحفظ شعبنا وأمتنا، وأن يقصم الطغاة والجبابرة والمستكبرين".

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